Tarsus, 'Kanserden değil geç kalmaktan kork' dedi

Tolunay DUMAN/TARSUS(Mersin), () - MERSİN'in Tarsus ilçesinde, 'Meme Kanseri Bilinçlendirme ve Farkındalık Ayı' kapsamında konferans verildi.

Müftülük Konferans Salonu'ndaki etkinliğe; Müftü Hayri Erenay, İlçe Sağlık Müdürü Dr. Füsun Kaleli, başta olmak üzere sağlık çalışanları, STK temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

'Kanserden değil geç kalmaktan kork' sloganı ile düzenlenen organizasyonda konuşan Uzm. Dr. Münevver Kıral, Uzm Dr. Emel Dilekçi Cengiz ve Diyetisyen Vahide Taş, meme kanserinin tanımını yaparak, belirti ve erken tanı yöntemleri ile ilgili bili verdi. Elle muayeneyi uygulamalı olarak gösteren hekimler, meme kanserinden korunma yöntemlerini ve tedavi sürecindeki beslenme metotlarını anlattı.



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