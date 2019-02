Tarsus Belediyesi’nden taziye evi

TARSUS(Mersin), () – MERSİN’in Tarsus ilçe belediyesi tarafından Girne Mahallesi’ne yaptırılan taziye evi hizmete açıldı.

Tarsus Belediyesi tarafından Girne Mahallesi'nde yaptırılan taziye evi için açılış töreni düzenlendi. Törene Belediye Başkanı Şevket Can, AK Parti Milletvekili Hacı Özkan ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Her bölgeye ihtiyaca göre hizmet ürettiklerini belirten Başkan Can, "Girne Mahallesi’nin yenilenmesi ve imarının değişmesi lazım. Ayrıca Girne mahallesinde taziye evinin üzerine cami projesi yapıyoruz. İnşallah 2019 yılında seçimlerden sonra taziye evinin üstü cami olarak hizmet verecek. Cumhur ittifakı adayı olarak ittifakımızın gücünden iktidarımızın gücünden yararlanarak Tarsus’u hizmete doyuracağız" dedi.

Cumhur İttifakı olarak büyük bir fark atarak başarılara imza atacaklarını ifade eden AK Parti Mersin Milletvekili Özkan, "Havalimanımızla, hastanemizle, üniversitemizle ve turizm bölgemizle projelerimizle Tarsus’u Türkiye’nin en örnek ilçesi haline getireceğiz inşallah. Girne Mahallemize yapılan taziye evi hayırlı olsun" diye konuştu.

Tören, plaketlerin verilmesi, kesilen kurban ve kurdelenin ardından katılanların taziye evini gezmesiyle son buldu.



