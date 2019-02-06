Tarsus Belediyesi, Uluslararası Müzik Festivali'ne maddi destek sağlayacak

MERSİN, () - MERSİN'de Tarsus Belediyesi'nce, bu yıl 18'ncisi düzenlenecek olan Mersin Uluslararası Müzik Festivali'ne 50 bin TL maddi destek sağlayacak.

Tarsus Belediyesi 2019 yılı Şubat Ayı Meclis Toplantısı, belediyede gerçekleştirildi. 14 Nisan-2 Mayıs 2019 tarihlerinde 18'ncisi düzenlenecek olan Mersin Uluslararası Müzik Festivali'ne 50 bin TL maddi destek sağlanması teklifi plan ve bütçe komisyonuna havale edildi.

Başkan Şevket Can alınan kararların hayırlı olmasını temenni etti.



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