Tarsus Belediyesi hizmete devam edecek

MERSİN, () - MERSİN'de, Tarsus Belediye Başkanı Şevket Can, "1 Nisan 2019 tarihinden sonra da Tarsus'a yakışan mega projelerle hizmet etmeye devam edeceğiz" dedi.

Belediye tarafından yapımı süren çalışmaları inceleyen Başkan Can, Tarsus'ta her bölgenin ihtiyacına göre hizmet ürettiklerini, bunun karşılığında da halkın sevgisini kazandıklarını belirterek, "Ergenekon, Anıt, Kavaklı, Şehitishak, Barbaros, Girne, Cumhuriyet, Ferahim Şalvuz, Yarbay Şemsettin, Mithatpaşa ve bağlık mahallelerimizde devam eden semt pazarı, cami ve taziye evi, halı saha ile diğer sosyal tesislerdeki çalışmaları inceledik. Vatandaşlarımızdan aldığımız güç ve sevgiyle hizmetlerimize devam ediyoruz. Her hafta bir hizmetimizin açılışını gerçekleştiriyor veya temelini atıyoruz" diye konuştu.

Tarsus'a hizmet etmekten onur ve gurur duyduklarının altını çizen Başkan Şevket Can, "Allah'ın izni ve hemşehrilerimizin desteğiyle 1 Nisan 2019 tarihinden sonra da Tarsus'a yakışan mega projelerle hizmet etmeye devam edeceğiz" şeklinde konuştu.



