Tarsus Belediyesi, GES ile yılda 4 milyon TL'lik elektrik üretecek

Tolunay DUMAN/TARSUS(Mersin), () - MERSİN'in Tarsus ilçesinde pazar yeri ve belediye binalarının çatılarına konuşlandırılan 20 milyon TL bedelli Güneş Enerjisi Santralleri (GES) hizmete açıldı. Santraller yılda 4 milyon TL'lik elektrik üretecek.

Yeni Mahalle pazar yerindeki açılış töreninde konuşan Belediye Başkanı Şevket Can, üretken belediyecilik anlayışından yola çıkarak, kalıcı ve artı değer sağlayan projelere imza attıklarını söyledi. Yatırımlar ile birlikte yılda 4 milyon TL'lik elektrik üretileceğini kaydeden Can, "Tarsus'ta destan yazıyoruz. Bu da böyle bilinsin. GES projemizle hem elektriğe para vermeyeceğiz hem de elektrikten para kazanacağız. Görevimiz sadece yol ve park yapmak değil. Vatandaşımızın burnunun kanamaması için çalışıyoruz. Çocuklarımıza rahat ve huzurlu bir şehir bırakmak için çalışıyoruz" dedi. Başkan Can, konuşmanın ardından beraberindekilerle santrallerin açılış kurdelesini kesti.



