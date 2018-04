Tarsus Belediyesi 33 projeyi hayata geçirdi

Tolunay DUMAN/ TARSUS(Mersin),() - MERSİN'in Tarsus Belediye Başkanı Şevket Can, 2014 yılından bu yana 33 projeyi hizmete açarak, herkese eşit hizmet verdiklerini söyledi.

Açılışları tek tek yaparken, diğer taraftan da her hafta yeni bir projenin temelini attıklarını kaydeden Can, her mahallenin ihtiyaçlarını bildiklerini ve mahallelerde başlanan projeleri en kısa zamanda bitirip vatandaşın hizmetine sunmayı hedeflediklerini ifade etti.

Ayrım yapmadan herkese hizmet verdiklerini belirten Başkan Can, "Ayrıca ilçemizde 70 bine yakın Suriyeli vatandaşımız yaşamaktadır. Bizler hiçbir ayrım yapmadan tüm herkese hizmet etmekteyiz. Vatandaşlarımızdan aldığımız güzel geri dönüşümlerde doğru yolda olduğumuzun bir kanıtıdır" dedi.



