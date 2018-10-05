Tarsus Belediye Meclisi toplandı

Tolunay DUMAN/TARSUS(Mersin), () – MERSİN’in Tarsus ilçesinde 2 farklı belediye arazisi, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü’ne tahsis edilecek.

Tarsus Belediye Meclisi Ekim ayı toplantısı gerçekleştirildi. Belediye Başkanı Şevket Can’ın başkanlığındaki toplantıda; Gaziler Mahallesi 2811 adadaki 6 bin 286 metrekarelik arazinin gençlik merkezi yapılması için Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’ne, Kızılmurat Mahallesi’nde 1’inci derece arkeolojik sit alanında kalan 115 ada 39 nolu parselin ise Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü’ne tahsis edilmesi kararlaştırıldı.

Dilek ve temenniler bölümünde söz alan Belediye Başkanı Şevket Can, "31 Aralık 2018 tarihine kadar her hafta bir açılış gerçekleştireceğiz. Genel Başkanımız Dr. Devlet Bahçeli’yi Tarsus’a davet ettim. 2019 yerel seçimlerinde adaylığımı tarafıma bildirildi. Allah izin verirse yeniden adayım" dedi.



FOTOĞRAFLI