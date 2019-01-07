Tarsus Balık Pazarı projesi hayata geçiyor

TARSUS(Mersin), () – MERSİN’in Tarsus ilçesinde belediyenin Balık Pazarı projesinde sona doğru gelindi.

Tarsus ilçesinin büyük bir sorununu çözecek olan projenin yer belirleme işlemleri tamamlanan projenin yakında temeli atılacak. Projenin Şehitlertepesi Mahallesi Çamlıyayla yolu üzerinde hayata geçeceğini belirten Belediye Başkanı Şevket Can, projenin, "Bildiğiniz gibi Balık Pazarı projesi 2014 seçim kitapçığımızdaki projelerimizden biriydi. Balık pazarları kentlerin en işlek mekanlarındandır. Pazarın yeri konusundaki çalışmalarımızı tamamladık. Projemiz 1337m2 alan üzerine konuşlanacak ve toplamda 12 işyeri yer alacak. Vatandaşlarımızın ve esnaflarımızın çok ciddi katkı sağlayacağını düşündüğümüz Balık pazarı projemiz Tarsus’umuza hayırlı uğurlu olsun" dedi. Başkan Can, Balık Pazarının ihalesinin bu ayın içerinde yapılacağını, Şubat ayında da temeli atılacağını kaydetti.

FOTOĞRAFLI