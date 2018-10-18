Tarsus Adliyesi personeli, kan bağışında bulundu

Tolunay DUMAN/TARSUS(Mersin), () - MERSİN'in Tarsus ilçesinde, kan ve organ bağışı konularında bilgilendirilen adliye çalışanları kan bağışı yaptı.

Tarsus Adliyesi'ndeki etkinliğe Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Sabri Çelik, İlçe Sağlık Müdürü Dr. Füsun Kaleli, Kızılay Mersin Kan Merkezi Müdürü Dr. Saltuk Buğra Özcanlı, 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Ferhat Karakuş, hakimler, savcılar ve adliye personelleri katıldı.

Yaptığı konuşmasında organ bağışının önemini vurgulayan Dr. Füsun Kaleli, herkesi bağış yapmaya davet etti. Kan Merkezi Müdürü Dr. Özcanlı da yaptığı konuşmada kan bağışına ilişkin bilgiler vererek, kanın acil değil sürekli ihtiyaç olduğuna dikkat çekti. Konuşmaların ardından katılımcılar ve adliye çalışanları kan bağışında bulundu.



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