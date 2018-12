Tarsus'a 350 milyon TL'lik yatırım

Tolunay DUMAN/TARSUS(Mersin), () - MERSİN'de Tarsus Belediye Başkanı Şevket Can, ilçeye 5 yıl içerisinde 350 milyon TL'lik yatırım yaptıklarını söyledi.

Belediyenin ilçedeki hizmetlerin anlatıldığı 'Yıl Sonu Hizmet Bilgilendirme Toplantısı' yoğun katılımla gerçekleşti. Tarsus'taki tüm hizmetlerin vatandaşlar ve muhtarlarla birlikte planlandığını dile getren Başkan Can, "Cami isteyen mahallemize cami, cemevi isteyene cemevi, halı saha isteyene halı saha yaptık, eserlerimizi birlikte gerçekleştirdik. Oda ve dernek başkanlarımızla da irtibat halinde çalıştık. Hepimizin düşüncesi şehrimize hizmet etmek. Bugüne kadar 350 milyonluk yatırım yaptık. 5 yılda bunu yapmak her baba yiğidin harcı değil. 150 milyonluk otel karma projemizin ihalesini gerçekleştirdik. Onu da sayarsak 500 milyon oluyor ki bunu çoğu zaman büyükşehir belediyeleri yapamıyor. Hemşerilerimizin duasını alarak Rabbim paramızı bereketlendiriyor" dedi.

Kaymakam Yüksel Ünal ise birlik-beraberlik mesajı verdi. Makamlarda iki önemli ilkenin bulunduğunu vurgulayan Ünal, "Birincisi Allah rızası, ikincisi kendinden vazgeçmektir. Önemli olan budur. Sizlerde bu düşüncedesiniz, bizlerde ve belediye başkanımızda. Ayrıca ülkemizin çevresini görüyorsunuz. Düşmanlarımız açık arıyor ama bizim birbirimize sarıldığımızı gördüklerinde cesaret edemiyorlar. Bizde birbirimize toplu sarıldığımızda başarılı oluyoruz. Allah birlik beraberliğimizi bozdurmasın" diye konuştu.



