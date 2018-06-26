Tarlalarında Hint keneviri ele geçirilen baba- oğula gözaltı

Yusuf ÇINAR/ÇORUM, () - ÇORUM'da, jandarma ekipleri, 2 tarlada 613 kök Hint keneviri ele geçirdi. Tarlaların sahibi O.Y. ile oğlu Y.Y. gözaltına alındı.

Çorum İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube ekipleri, Güvendik köyünde operasyon düzenledi. KOM Şube'nin narkotik köpeği 'Kıyı'nın da kullanıldığı operasyonda, O.Y. ve oğlu Y.Y.'nin buğday ve nohut ekili tarlalarında 613 kök Hint keneviri, evlerinde yapılan aramada ise esrar ile ruhsatsız av tüfeği ve 57 fişek ele geçirildi. O.Y. ile oğlu Y.Y., jandarma tarafından gözaltına alındı.



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