Mustafa ULUSOY/OSMANCIK (Çorum), () - ÇORUM’un Osmancık ilçesinde sabah ayrıldığı evine dönmeyen Mehmet Bülbül (80) tarlada ölü bulundu.

Olay, Osmancık ilçesi Kargı köyünde meydana geldi. Sabah tarlaya gitmek üzere evinden ayrılan Mehmet Bülbül, geri dönmedi. Recep Bülbül babasından haber alamayınca, durumu jandarma ekiplerine bildirdi. Köyde arama yapan ekipler, evinden 2 kilometre uzaklıktaki tarlada Mehmet Bülbül'ün cansız bedenini buldu. Cumhuriyet Savcısı'nın olay yeri incelemesinin ardından Bülbül'ün cansız bedeni otopsi için Osmancık Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Bülbül'ün kalp hastalığı olduğu öğrenildi.