TARKEM zirvesinden birliktelik kararı çıktı

İZMİR'de Kemeraltı Çarşısı ve çevresindeki tarihi, dini ve turistik kent değerlerinin asıllarına uygun şekilde canlandırılmasına katkı koymak amacıyla kurulan TARKEM'in geleceği için İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu'nun daveti üzerine toplanan kamu kesimindeki temsilciler, hedeflenen noktaya ulaşmak için birlikteliğin önemini vurguladı.

Kadifekale, Basmane, Konak üçgeni arasında kalan 270 hektarlık bölgedeki tarihi, dini ve turistik kent değerlerinin asıllarına uygun şekilde canlandırılmasına katkı sağlamak amacıyla kurulan Tarihi Kemeraltı İnşaat Yatırım Ticaret A.Ş.'nin (TARKEM) kamudaki paydaşları, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu'nun daveti üzerine bir araya geldi. Toplantıya TARKEM Yönetim Kurulu Başkanı Samim Sivri ve Yönetim Kurulu Görevli Üyesi Uğur Yüce'nin yanı sıra, Konak Belediye Başkanı Sema Pekdaş, Ege Bölgesi Sanayi Odası Başkanı Ender Yorgancılar, İzmir Ticaret Odası Başkanı Mahmut Özgener, İzmir Esnaf ve Sanatkar Odaları Birliği Başkanı Zekeriya Mutlu, İzmir Deniz Ticaret Odası Başkanı Yusuf Öztürk, Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi ile İzmir Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ercan Korkmaz katıldı. Gelecek süreçte yaşanacak gelişmeler ışığında TARKEM'in geleceğinin ele alındığı toplantıda olumlu mesajlar verildi ve kuruluşun kente katkı yapması için sağlanan birlikteliğin sürdürülmesi yönünde görüş birliğine varıldı. İzmir'in önündeki en önemli projelerden biri olan TARKEM'in belirlenen hedefler doğrultusunda yoluna devam ettiği takdirde, bölgenin kalkınmasına ve turizmin gelişmesine katkı sağlayacağı ve beraberinde İzmir'in ulusal ve uluslararası arenadaki ekonomik ve kültürel etkinliğinin artacağı dile getirildi.

İZMİR, ()

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