Tarımsal üretimin iş gücünü kadınlar oluşturuyor

ANTALYA Tarım ve Orman İl Müdürü Mustafa Özen, birçok ülkede tarımsal işgücünün önemli kaynağının kadınlardan oluştuğunu belirterek, kadınların tarımsal üretimin ve kırsal hayatın sürekliliğinin sağlanmasında önemli rol üstlendiğini söyledi.

Tarım ve Orman İl Müdürü Mustafa Özen, gelişmekte olan birçok ülkede tarımsal işgücünün önemli kaynağının kadınlardan oluştuğunu, bundan hareketle Uluslararası Tarım Üreticileri Derneği tarafından 15 Ekim'in Dünya Kadın Çiftçiler Günü ilan edildiğini söyledi. Türkiye'de de 1997 yılından beri Dünya Kadın Çiftçiler Günü'nün kutlandığına değinen Özen, kadın çiftçilere yönelik çalışmaları değerlendirdi.

Kadınların tarımsal üretimin ve kırsal hayatın sürekliliğinin sağlanmasında önemli rol üstlendiğini anlatan Özen, "Türkiye'deki tarımsal üretim değerlerinde, Antalya'nın en önemli tarım ili olması kadın çiftçilerimiz sayesindedir. Kadın çiftçilerimiz bilinçli ve bilgili. Yeni bilgiler öğrenmeye çok açıklar. Bu nedenle birçok projemizi kadın çiftçilerle yürütüyoruz. 'Kadın Çiftçiler Yarışıyor', 'Toprağın Sultanları', 'biyolojik mücadele' projeleri kadın çiftçiler yönelik yaptığımız projelerden. Bitkisel üretimde özellikle örtü altında, Antalya'nın Türkiye'de ilk sırada olması, kadın çiftçilerimiz sayesindedir" dedi.

Mustafa Özen, 'Toprağın Sultanları' projesiyle kadın çiftçileri iş stresinden uzaklaştırmak adına istedikleri bir şehri ziyarete gönderdiklerini kaydetti. Teknik ve kültürel geziler düzenlediklerini anlatan Özen, Antalya'da kadın çiftçi olmanın ayrıcalık olduğunu söyledi.

Mustafa Özen, kadın çiftçilerin gelişimine katkı sağlamak için bu yıl 3'üncüsü düzenlenen 'Kadın Çiftçiler Yarışıyor' bilgi ve kültür yarışmasının finalinin de 20 Ekim Cumartesi Günü saat 14.00'de Antalya Kültür Merkezi'nde yapılacağı kaydetti.

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