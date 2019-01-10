Tarımsal öğretimin 173'üncü yıldönümü Mersin'de kutlandı

Adnan AÇIKGÖZ/MERSİN, () - MERSİN'de, Ziraat Mühendisleri Odası Şube Başkanı Deniz Gürbüz, biran önce üretim planlarının yapılması gerektiğini söyledi.

Tarımsal öğretimin 173'üncü yıldönümü Cumhuriyet Alanı'ndaki törenle kutlandı. Atatürk Anıtı'na çelenk sunulması ile başlayan törende tarımsal alanlarda karşılaşılan sorunlardan söz eden Ziraat Mühendisleri Odası Şube Başkanı Deniz Gürbüz, kalifiye eleman yetişmesi için ziraat fakültelerindeki uygulamalı eğitimlerin artırılması gerektiğinin altını çizdi. Türkiye'deki tarımsal üretimin ihtiyacı karşılamadığını dile getiren Gürbüz, "Bunun sebebi; üretim planlamalarının olmaması, girdi maliyetlerinin artması, çiftçinin azalması ve kentteki nüfus fazlalığından dolayı işsizliğin artması, bizi ithalatçılığa itmektedir. Kooperatifleşmeyi artırmak ve devletimiz tarafından kooperatiflerin desteklenmesi gerekmektedir. Üretim planlarının biran önce yapılması, yine tarımsal alanlarda uzmanlıklar oluşturulmalıdır" dedi.

Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan'ın da yer aldığı tören, hatıra fotoğrafı çekimi ile sona erdi.



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