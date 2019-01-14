Tarımlarını 3D yazıcıyla basıyorlar

BAYRAKLI Belediyesi kütüphanelerindeki 3D yazıcılar, çocuklara tasarımlarını gerçeğe dönüştürme fırsatı veriyor.

Öğrencilere tasarım ve hayal gücünü geliştirmeye yönelik eğitim toplantıları düzenleyen Bayraklı Belediyesi Kütüphane Müdürlüğü, proje kapsamında başarılarından dolayı Bayraklı kütüphanelerine hediye edilen 3D yazıcıları öğrencilere tanıtıyor. Cihazın nasıl çalıştığı, neler yapılabildiği ve özellikleri ile ilgili bilgilendirme eğitimleri veren yetkililer, çocuklara tasarımlarını gerçeğe dönüştürme fırsatı sunuyor. Bu kapsamda Onur Mahallesi Atatürk Açıkhava Tiyatrosu Kütüphanesi ile 75. Yıl Kültür Merkezi Aşık Rüstem Alyansoğlu Kütüphanesi’nde bilgi alan öğrenciler, eğitimlerin ardından Atatürk büstünü ve İzmir'in simgesi tarihi Saat Kulesi'ni oluşturmanın heyecanını yaşadı.

Eğitimlere ilk olarak Zeki Şairoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Bilişim Teknolojileri alanında eğitim alan öğrenciler ve öğretmenleri katıldı. Etkinlikte kütüphane görevlisi Ayşe Aşık 3D yazıcıyı tanıttı. Aşık, öğrencilere 3 boyutlu simgelerin yazıcı ile nasıl ortaya çıktığını teknik özelliklerini ve hayal edilen tasarımları çıkarmanın püf noktalarını tüm ayrıntılarıyla anlattı. Yapılan bilgilendirmenin ardından öğrenciler, minyatür Atatürk büstünü, İzmir Saat Kulesi'ni ve Bayraklı Belediyesi logosunu oluşturdu. Öğrenciler bu deneyimin ardından, yeni tasarımlar için çalışma yapacaklarını belirtti.

İZMİR, ()

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