Tarımda kadın girişimciye destek

DENİZLİLİ 3 kadın çiftçinin dereceye girdiği, 'Tarımda Kadın Girişimciliğinin Güçlendirilmesi Programının Bölgesel Proje Pazarı ve Sertifika Töreni' yapıldı.

Ege Bölgesi'nde Denizli'nin yanı sıra Kütahya ve Uşak'ı da kapsayan çalışmada Denizlili 3 kadın, projeleriyle öne çıktı. Denizli İl Gıda Tarım ve Hayvancılık müdürlüklerince yürütülen, 'Tarımda Kadın Girişimciliğinin Güçlendirilmesi Programının Bölgesel Proje Pazarı ve Sertifika Töreni' Denizli'deki bir otelde yapıldı. Vali Hasan Karahan'ın yanı sıra törene; Vali Yardımcısı Celalettin Cantürk, Merkezefendi Kaymakamı Şükrü Görücü, Pamukkale Kaymakamı Hayrettin Balcıoğlu, Acıpayam Kaymakamı Ali Şanlıer, Pamukkale Belediye Başkanı AK Partili Hüseyin Gürlesin, Bozkurt Belediye Başkanı CHP'li Birsen Çelik, daire müdürleri, sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve 3 ilden dereceye giren kadın çiftçiler katıldı.

Toplantının açılışında konuşan Vali Karahan, projenin amacının tarımın her alanında eğitim çalışmalarına önem vererek, kırsalda kadın girişimciliğinin özendirilmesi, desteklenmesi ve yatırım imkanlarının geliştirilmesi, uygulanabilecek girişimci kadın çiftçi projelerinin hayata geçirilmesi ile kırsalda kadın girişimciliğinin arttırılması olduğunu söyledi.

Vali Karahan, çalışmanın bu yıl 7 bölgede 29 ilde başladığını belirterek, "Çalışma kapsamında Denizli, Kütahya ve Uşak'ta İŞKUR- KOSGEB işbirliğiyle sertifikalı 32 saat süreli uygulamalı girişimcilik eğitimleri verildi. Söz konusu eğitimlerden Denizli'den 71 kadın çiftçi, Kütahya'dan 72 kadın çiftçi ve Uşak'tan da 70 kadın çiftçi eğitim alarak farklı ve özgün projeler hazırlamışlardır" dedi.

DERECEYE GİREN KADIN ÜRETİCİLERE SERTİFİKA VE PLAKET

Törende projeleriyle dereceye giren Denizli'den Alev Turan, Çiğdem Özcan ve Gülay Özcan, Kütahya'dan Kadriye Semercioğlu, Zeynep Pınar, Hesna Yılmaz ve Uşak'tan Nazlı Doğan, Emre Köse ve Ülkü Aslan'a sertifikaları ve plaketleri protokol üyeleri tarafından verildi. Tören, proje pazarının açılışının yapılması ve stantların gezilmesinin ardından sona erdi.

Ramazan ÇETİN / DENİZLİ, ()

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