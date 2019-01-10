'Tarımda Ar-Ge harcaması artmalı'

Aslı DURAN/ANTALYA, () - 'TARIMSAL Öğretimde 173. Yıl' konferansında, tarım alanında Ar-Ge harcamasının artırılması gerektiği vurgulandı. Konferansa katılan Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Başkanı Davut Çetin, 'Antalya 4.0'ı tarım sektör temsilcilerine anlattı.

'Tarımsal Öğretimde 173. Yıl' konferansı, Akdeniz Üniversitesi (AÜ) Atatürk Konferans salonunda yapıldı. Konferansa AÜ Rektör Yardımcısı ve Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Altunkaya, Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Davut Karayel, Antalya Tarım ve Orman İl Müdürü Mustafa Özen, ATSO Başkanı Davut Çetin, Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı Vural Şahin, Ziraat Odası Başkanı Nazif Alp, çok sayıda akademisyen ve ziraat fakültesi öğrencileri katıldı.

KALİTEYİ ARTIRABİLMEK İÇİN DAHA FAZLA AR-GE

Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Davut Karayel, dünyada hızla gelişen teknolojinin hayatın her alanını etkilediğini, akıllı tarım, hassas tarım, tarım 4.0 gibi yeni kavramların ortaya çıktığını anlattı. Hızla gelişen teknolojilerle maliyetin düşürülmesi, verim ve kalite artışının yanı sıra toprak, su, hava, gibi doğal kaynakların iyi yönetilmesi gerektiğini belirten Prof. Dr. Karayel, verimlilik ve kaliteyi artırabilmek için daha fazla Ar-Ge yapılması gerektiğini vurguladı.

Ülkemizde tarım ve gıda sektörlerindeki Ar-Ge harcamasının, toplam Ar-Ge harcamasının ancak yüzde 4'ü kadar olduğunu açıklayan Prof. Dr. Karayel, bu tutarın yüzde 82'sinin üniversiteler olmak üzere kamu tarafından yapıldığını, Avrupa'nın en büyük, dünyanın ise dokuzuncu büyük tarım ekonomisine sahip özel sektörün Ar-Ge harcamasının çok düşük olduğunu belirtti. Prof. Dr. Karayel, ülkeler arası rekabeti artırabilmek için Ar-Ge çalışmalarına daha fazla yönelinmesi gerektiğini söyledi.

'TARIMIN ANTALYA HASILASINDAKİ PAYI 2017 YILINDA YÜZDE 7.4'E İNDİ'

ATSO Başkanı Davut Çetin 'Antalya 4.0'ın detaylarını anlattı ve üniversiteyle işbirliği içinde olduklarını, öğrencilere staj programı, yüksek lisans tez desteği verdiklerini anlattı. Tarım sektörünün Antalya hasılasındaki payı 2004 yılında yüzde 12 iken, 2017 yılında yüzde 7.4'e indiğini açıklayan Çetin, “Biz sadece sebze ve meyve üretmiyoruz, tohum ve fide üretimi de yapıyoruz. Antalya tarımsal katma değerde Türkiye'de Konya ve İzmir'den sonra üçüncü il. Ama örtüaltı üretimde, çiçek, muz, kültür mantarı, avokado gibi birçok üründe en büyük üretici. Tarımsal ihracatımız geçen yıl 450 milyon dolar civarında gerçekleşti. Diğer iller üzerinden yapılanlarla birlikte ihracatın 600 milyon dolarlar düzeyinde olduğunu söyleyebiliriz. SGK'ya ve Çiftçi Kayıt Sistemi'ne kayıtlı 40 bine yakın çiftçi görünüyor, ama İl Müdürlüğü verilerine göre 100 binden fazladır" dedi.

'DÜNYANIN İHTİYACINI KARŞILAMAK İÇİN 2050'YE KADAR TARIMSAL ÜRETİMİN YÜZDE 70 ARTMASI GEREKİYOR'

Türkiye'de tarımın ekonomideki payının yüzde 6'ya, dünyada ise yüzde 3'e indiğini, dünyada yetersiz beslenme sorunu, sağlık, gıda veya gıda güvenliği sorununun da devam ettiğini söyleyen Çetin, “2030'da açlık sorunu aşılsa da 650 milyon kişi yetersiz beslenme sorunuyla karşılaşmaya devam edecek, bu nedenle göçler ve mülteci sorunu da artmaya devam edecektir. Dünyanın ihtiyacını karşılamak için 2050'ye kadar tarımsal üretimin yüzde 70 artması gerekiyor. 2030'a kadar tarımda ihtiyacı karşılayacak üretim artışı için gerekli yatırım tutarı 265 milyar dolardır. Türkiye'nin de tarımda modernizasyon için büyük yatırım yapması gerekiyor. Sonuç olarak tarımı geliştirmek, modernize etmek, katma değeri ve ihracatı artırmak hepimizin görevidir" diye konuştu.

TARIM 4.0

Antalya 4.0 projesi altında Tarım 4.0'ı anlatan Başkan Davut Çetin, “Tarım 4.0 ile daha az toprak, daha az gübre, su ve daha az çalışan ile üretim gerçekleştirecektir. Geleceğin tarımı 3 boyutlu yazıcıyla üretim, sentetik biyolojiyle et üretimi, genetik iyileştirmeyle hastalıklara dayanıklı üretim, deniz suyunun sulamada kullanılması, akıllı robotlar, akıllı fabrikalar gibi akıllı seralar olacaktır “ dedi.

Konferans sonrasında Ziraat Fakültesi Korosu sahne aldı.

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