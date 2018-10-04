Tarım ve Orman Müdürlüğü 500 kişilik aşure dağıttı

İbrahim EMÜL/OSMANİYE, () - OSMANİYE İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından, Muharrem ayı münasebetiyle, vatandaşlara 500 kişilik aşure ikram edildi.

Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen etkinliğe, Vali Yardımcısı Metin Esen, Toprakkale Kaymakamı Ali Yıldırım, Tarım ve Orman İl Müdür Yardımcısı Mustafa Örel, kurum müdürleri, STK temsilcileri ile çok sayıda davetli katıldı. Vali Yardımcısı Metin Esen, aşure kazanının başına geçerek ilk ikramı yaptı. Ayrıca vatandaşlara 'Nohut Yetiştiriciliği' ve 'Nohut ve Sağlıklı Beslenme' konulu bilgilendirme broşürü dağıtıldı.

Nohut Eken Sağlık Biçer projesinin tanıtımı ve aynı zamanda nohudun beslenmedeki önemini vurgulama, nohut tüketimini yaygınlaştırmak amacıyla Aşure Günü düzenlendiğini kaydeden Müdür Yardımcısı Mustafa Ören, "Tarımsal Yeniliklerin Yaygınlaştırılması kapsamında uygulanmakta olan "Nohut Eken Sağlık Biçer" Projesi 2017 yılında uygulanmaya başlamış, 2018 ve 2019 yıllarında da devam etmektedir. İlimiz ekolojik koşullarına uyum sağlayabilecek tescilli nohut çeşitlerimizin çiftçi koşullarında demonstrasyonlarının kurulması ile hem bölgemiz koşullarına olan uyum yetenekleri saptanmış hem de çiftçilerimizin bu çeşitleri tanımaları sağlanmıştır. Bu proje ile Doğu Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü işbirliğinde 2018 yılında kurulan demonstrasyonlarda 'Azkan', 'Hasanbey' ve 'Arda' çeşitleri kullanılmıştır. Proje kapsamında 2018 yılında 1200 kilo Nohut tohumluğu dağıtılmış olup, 160 dekar alanda 8 adet demonstrasyon kurulmuştur. Bu demonstrasyonlarda kışlık ekim yapılmıştır. Bölgede uygulanan yazlık ekimlerde dekara yaklaşık 110-120 kilo nohut verimi alınırken; kışlık ekim uygulamamız da ise dekar alanda 220-270 kilo verim alınmıştır." dedi.



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