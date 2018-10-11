Tarım ve gıdada İzmir ile Gaziantep işbirliği

İZMİR Ticaret Borsası (İTB) ve Gaziantep Ticaret Borsası (GTB) arasında imzalanan protokol kapsamında GTB, İTB'nin tarım ve gıda ürünleri ticaretinin geliştirilmesi amacıyla oluşturduğu elektronik alım-satım platformu E-Commodity Bazaar Emtia Alım - Satım Portalı'na dahil oldu. İTB de GTB'nin oluşturduğu GTBBazaar e-ticaret portalına katıldı.

İTB heyeti Güneydoğu ziyaret programı kapsamında GTB Yönetim Kurulu ve meclis üyeleriyle bir araya geldi. İki borsa arasında tarım ve gıda ürünlerinin satış ve pazarlamasını arttırmak amacıyla bir protokol imzalandı. İTB Yönetim Kurulu Başkanı Işınsu Kestelli ile birlikte İTB Genel Sekreteri Dr. Erçin Güdücü ve bazı yönetim kurulu üyelerinin bulunduğu ziyarette 'E-Commoditybazaar Projesi' ve 'Gaziantep TB GTB Bazaar Projesi' ile ilgili olarak işbirliği protokolü imzalandı. Toplantıda yaptığı konuşmada Gaziantep'in paleolitik dönemden beri var olduğunu ve Hitit, Med, Asur, Pers, İskender, Selökidler, Roma, Bizans, İslam ve Türk devirlerine şahitlik ettiğini belirten İTB Yönetim Kurulu Başkanı Işınsu Kestelli, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunda gösterdiği kahramanlık ile 'gazi' unvanını alan ayrıcalıklı bir kent olduğunu vurguladı. Gaziantep ile İzmir'in ortak geleceğini konuşmak, Türkiye'nin 2023 hedeflerine el birliğiyle ulaşmak için kenti ziyaret ettiklerini anlatan Kestelli, "Hiç şüphe yok ki tarıma elverişli toprakları ve eşsiz ürün yelpazesi, Gaziantep ve İzmir'in tarih sahnesinde kalıcı olmasını sağlayan en önemli değerlerin başında yer alıyor. Ancak akıp giden tarihle birlikte tarım da büyük bir hızla gelişiyor ve dönüşüyor. Dönem Tarım 4.0'ın; yani akıllı tarım dönemi. Bilgisayar destekli kontrol sistemleri, yazılım ve donanım araçları, dijital sensörlerle donatılmış makineler, birbirleriyle iletişim halindeki nesneler, tarımı bambaşka bir boyuta taşıyor. Hem sosyal hem ekonomik açıdan çok ciddi sonuçlar doğuracak olan; emeğin azaldığı, verimin ve gelirin yükseldiği yeni bir devir başlıyor. İzmir Ticaret Borsası olarak bu dönüşümü doğru okumak ve ülkemiz için bir fırsata çevirmek adına büyük gayret sarf ediyoruz" dedi.

İki yıllık çalışmanın ardından, Borsa ile Ege Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi iş birliğiyle hazırlanan 'Tarım 4.0 Raporu'nu geçen hafta kamuoyu ile paylaştıklarını anlatan Kestelli, Türk tarımının hem üretim hem de ticarette uluslararası arenadaki rakipleriyle boy ölçüşebilmesini sağlayacak yol haritasını en ince detaylarına kadar ortaya koyduklarını dile getirdi. Ege Üniversitesi ile geniş kapsamlı bir işbirliği protokolü imzaladıklarını ifade eden Başkan Kestelli, şunları anlattı:

"Akıllı tarım uygulamaları, tarımsal üretimde yüksek kalite ve yüksek verim ile üretim konularında Borsa ve üniversite olarak birlikte hareket edeceğiz. Bu iş birliği çerçevesinde Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Menemen Çiftliğinin bir tarımsal eğitim merkezi, tarım-teknoloji uygulama merkezi, sürekli eğitim merkezi ve ileri teknoloji uygulamaları yapan akıllı çiftlik formatında tüm Türkiye için örnek bir modele dönüşmesini sağlayacağız. Ortaklaşa seminer, sempozyum ve çalıştaylar düzenleyeceğiz. Çocuklarımız ve gençlerimiz için sosyal sorumluluk projeleri geliştireceğiz. Yine Borsa-üniversite iş birliğiyle üreticiler, işletmeler, ara elemanlar ve öğrenciler için eğitim programları hazırlayacağız. Türkiye'nin Tarım 4.0'la gelen büyük değişimin takipçisi değil öncüsü olmak istiyoruz."

17 KURUM İLE İŞBİRLİĞİ

İzmir'de ilk etapta seracılık organize sanayi bölgesi kurulması için harekete geçtiklerini söyleyen İTB Yönetim Kurulu Başkanı Kestelli, önümüzdeki dönemde besi hayvancılığı organize sanayi bölgesi kurmayı hedeflediklerine dikkat çekti. E-commoditybazaar elektronik emtia alım-satım platformunun Gaziantep Ticaret Borsası'nın da sisteme katılımıyla çok daha etkin bir güç haline geleceğini savunan Kestelli şöyle konuştu:

"Yakın zaman önce entegre edilen sipariş ve ödeme sistemleri ile yeni bir ivme kazanan E-commoditybazaar platformumuz kapsamında şu ana kadar 247 firma ve ikisi yabancı, toplamda 17 kurum ile iş birliği protokolü imzaladık. Platformun uluslararası rekabete yön verme misyonuna uygun olarak, Türk ve İtalyan firmaları arasındaki dış ticaret işlem hacmini artırmak amacıyla İtalyan Online Ticaret Borsası elektronik işlem platformu ile E-commoditybazaar elektronik pazaryerinin entegre edilmesi çalışmalarımız da devam ediyor. Türk tarımının nimetlerini, ticaret erbabımızın zekâsı ve pratikliği ile uluslararası elektronik ticaret ortamına taşıdığımız anda önümüzde yepyeni ufukların açılacağından eminim."

GAZİANTEP'TEN MERCİMEK TİCARETİ

GTB Meclis Başkanı Ahmet Tiryakioğlu da Gaziantep'in stratejik öneme sahip bir kent olduğunu belirtti. Hollanda'nın tarım ürünleri ihracatının 100 milyar dolar civarında olduğunu dile getiren Tiryakioğlu, Gaziantep'in konumu itiberiyle Hollanda'nın 10 katından daha değerli olduğunu söyleyerek, "Çünkü dünyanın tahıl ambarı Karadeniz'e sınırız. Dünya geneline bakıldığında mercimekte dünya lideriyiz. Önceden üretimde şimdi ise ticaretinde lideriz. Kazakistan'da 5 yıl önce mercimek yoktu bugün orda 1 milyon ton mercimek var. Bu tamamen Türk sanayicisi sayesinde oldu" diye konuştu. Gaziantep Ticaret Borsası olarak lisanslı depoculuk için somut projeleri bulunduğunu anlatan Tiryakioğlu, lisanslı depoculukta kefalet sigortası sistemini ortaya çıkardıklarını ifade etti. Geçmişte firmaların lisanslı depoya konulan ürünlerin yüzde 15'i için teminat mektubu verdiğini hatırlatan Tiryakioğlu, dünyada kullanılan sigortacılık sistemini geliştirerek yurt dışından para transferi yaptıklarını dile getirdi.

"GELECEĞİMİZ ELEKTRONİK TİCARETTE"

GTB Genel Sekteteri Özgül Bayram'ın GTB'nin faaliyetleri hakkında yaptığı sunumun ardından konuşan İTB Genel Sekreteri Dr. Erçin Güdücü, 'E-Commoditybazaar Projesi' hakkında bilgi verdi. Güdücü, bilgisayar, tablet, mobil telefondan ulaşılabilen E-Commoditybazaar'da ürünleri görüntüleme herkese açık iken, üyeliğin onaya tabi olduğunu belirtti. Türkçe ve İngilizce olarak 2 dilde çalışan sistemin ücretsiz olarak hizmet verdiğini anlatan Güdücü, "Geleceğimiz elektronik ticarette. Üyelerimize sunduğumuz platformda bunun işlerliğine katkı sağlıyoruz" dedi.

Gaziantep TB GTB Bazaar Projesi sunumunun ardından imza töreni gerçekleştirildi. İTB Yönetim Kurulu Başkanı Işınsu Kestelli ve GTB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Akıncı işbirliği protokolüne imza attı.

Nevra UÇKAÇ / GAZİANTEP, ()

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