Tarım ve gıda teknolojilerinde işbirliği

YAŞAR Üniversitesi, Hollanda’nın tarım ve gıda teknolojilerinde dünya lideri olan Wageningen Üniversitesi ve Araştırma Merkezi (WUR) ile işbirliği gerçekleştirmeyi planlıyor.

Hollanda’nın Wageningen Üniversitesi ve Araştırma Merkezi yetkilileri, gerçekleştirilmesi planlanan işbirliği olanaklarını değerlendirmek üzere Selçuk Yaşar Kampüsü’nü ziyaret etti. Ziyaret kapsamında WUR desteği ile Yaşar Üniversitesi bünyesinde kurulması planlanan Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi ele alındı.

Hollanda’da ‘sağlıklı gıda ve sağlıklı yaşam ortamı’ temasına odaklanan tek üniversite olma özelliğinin yanı sıra 100 yılı aşkın bir geçmişe sahip olan Wageningen UR, Yaşar Holding ve Yaşar Üniversitesi işbirliği ile İzmir’de yeni projelere imza atmaya hazırlanıyor. Yaşar Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Ahmet Yiğitbaşı, Wageningen UR Hayvan Bilimleri Genel Direktörü Martin Scholten, Wageningen UR Süt Bilimi ve Teknolojisi’nden Prof. Dr. Tiny van Boekel, Rektör Prof. Dr. Cemali Dinçer, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Levent Kandiller, Prof. Dr. Mustafa Arslan Örnek, Bilgi ve Teknoloji Transfer Ofisi Müdürü Dr. Emrah Tomur ile Yaşar Holding yetkililerinin katılımıyla gerçekleştirilen ziyaret programında işbirliği konuları detaylarıyla ele alındı. Program kapsamında Yaşar Üniversitesi bünyesinde kurulması planlanan Tarım Teknolojileri Fakültesi’nin yanı sıra teknopark, teknoloji transferi ve girişimcilik konusunda işbirliği olanakları görüşüldü. Tarım Teknolojileri Fakültesi’nin müfredatında tarım teknolojileri, hayvan bilimleri, su ürünleri, gıda işleme teknolojileri ve tarımsal işletme yönetimi gibi akademik birimlerin yer alabilmesi planlandı. Yaşar Holding yetkilileri ise hayvancılık ve kümes hayvanları beslenmesi, organik süt hayvancılığı, evcil hayvan gıdası, balık yetiştiriciliği gibi konularda Wageningen UR bünyesindeki uluslararası araştırma merkezleri ile ortak yürütülecek projelerin detaylarını Martin Scholten ve ekibi ile değerlendirdi.

"İŞBİRLİĞİNE EN UYGUN KURUM"

Wageningen UR yöneticilerinden Martin Scholten, "Türkiye’de uzun süredir hem üniversite hem de şirket olarak güvenilir işbirliği ortağı arayışındaydık. Yaşar Üniversitesi, bizimle işbirliği yapmaya en uygun kurum. İkili işbirliğimizi güçlendirerek projeler geliştirmeye kararlıyız" dedi.

İZMİR’DE TEKNOPARK PROJESİ

Gerçekleştirilen ziyaretin önemine değinen Mütevelli Heyeti Başkanı Ahmet Yiğitbaşı, "Uluslararası bir kent üniversitesi olma hedeflerimiz 2015-2020 stratejik planımızda da yer aldığı gibi ilkelerimize uygun olarak ilerliyor. Wageningen UR’da tarım ve gıda sektörlerine yönelik çalışmalara imza atmayı planlıyoruz. İzmir’de kurmayı planladığımız teknopark için dünyanın en iyileri arasında bulunan Wageningen UR ile işbirliği gerçekleştireceğiz" diye konuştu.

WAGENİNGEN UR

Tarım ve gıda teknolojileri konusundaki uzmanlığı kadar verdiği özgün eğitimle ve araştırma geliştirme çalışmalarıyla tanınan dünyaca ünlü bir kuruluş. Halen 200 firma faaliyetlerini sürdürüyor. Çalışan sayısı 7 bin. Bugüne kadar gıda sektöründe 58 milyon Euro’dan fazla yatırım çekmeyi başarmış köklü ve saygın bir kurum.

İZMİR, ()

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