Tarım öğretiminin 173. yılı kutlandı

ADANA'da Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) Ziraat Fakültesi ve TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası, tarım öğretiminin 173. yılını düzenlenen törenle kutladı.Tarım öğretiminin 173. yılı nedeniyle düzenlenen kutlama etkinlikleri, Çukurova Üniversitesi’ndeki Atatürk Anıtı’na çelenk koyup, saygı duruşunda bulunması ve İstiklal Marşı’nı okumasıyla başladı. ÇÜ Akif Kansu Konferans Salonu'nda devam eden törene Adana Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ramazan Akyürek, Adana Milletvekili Ayhan Barut, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İ. Halil Elekcioğlu, ÇÜ Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Bülent Torun, dekan yardımcıları, akademisyenler, Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı Abdullah Doğan ve oda yönetim kurulu üyeleri katıldı. Geleneksel Ziraat Marşı'nın okunmasının ardından açılış konuşmasını ÇÜ Ziraat Fakültesi öğrencileri adına Tarım Ekonomisi Bölümü Öğrencisi Gülnaz Karakol yaptı.Program Ziraat Fakülteleri Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği (ZİDEK) Başkanı Prof. Dr. Gökhan Söylemezoğlu'nun 'Tarım Öğretiminin 173. Yılında, Ziraat Fakültelerinde Akreditasyon' temalı sunumuyla devam etti. Prof. Dr. Söylemezoğlu, derneğin ne aşamaya geldiğini ülkemizdeki akreditasyonla ilgili diğer meslek kuruluşlarının bugünkü durumunu katılımcılara anlattı. Meslekte 30, 40, 50'nci yıllarını tamamlayanlara plaket verildi. Çukurova Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İ. Halil Elekcioğlu, Prof. Dr. Söylemezoğlu'na teşekkür plaketi taktim etti. Tören konukların anı fotoğrafı çekilmesinin ardından sona erdi.

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