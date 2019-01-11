Tarım öğretiminin 173'üncü yılı konuşuldu

Halil İbrahim YEL/TOKAT, () - TOKAT Gaziosmanpaşa Üniversitesi (GOÜ), Ziraat Fakültesi tarafından Tarım Öğretiminin 173’üncü Yılı programı gerçekleştirildi.

GOÜ, Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi tarafından tarım eğitim ve öğretiminin 173’üncü yılı dolayısıyla konferans düzenlendi. 15 Temmuz Kongre ve Kültür Merkezi Milli İrade Salonunda gerçekleşen törene Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. İsa Gökçe, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Bekir Süha Parlaktaş, Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Ali Sakin, Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hanifi Vural, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Salih Barışık, Genel Sekreter Fatih Alhan, İl Tarım ve Orman Müdürü Orhan Şahin, Sivil Toplum Kuruluşları Temsilcileri, akademik ve idari personel ile öğrenciler katıldı.

Ziraat Fakültesi Öğrenci Temsilcisi Bestami Gün ''Şahsım ve tüm Ziraat Fakültesi öğrencileri adına belirtmek isterim ki; bizler bir ziraat mühendisi adayı olarak Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün 'Milli ekonominin temeli zirattır' mantığı ile Türk tarımının daha iyi ve geniş bir şekilde ilerlemesi ve gelişmiş ülkeler seviyesine çıkarmak için bu yola talip olduğumuzu belirtmek isterim'' dedi.

Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Ali Sakin ise ''Ülkemizin sahip olduğu büyük tarımsal potansiyelin iyi değerlendirilmesi için eğitim-öğretim, araştırma ve yayım faaliyetlerine önem verilmesi gerekmektedir. Ziraat Fakültesinin çok geniş bir ürün yelpazesinde gerek bilim dünyasına gerekse yöre üreticisinin teknolojik bilgi ihtiyacını karşılamaya yönelik çalışmalarla bölge ve ülke tarımının gelişmesinde katkıda bulunmaktadır'' diye konuştu.

Konuşmaların sonrasında 19 Mayıs Üniversitesi Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Muharrem Özcan, ''Tarımsal Üretimde ve Tüketimde İsraf'' konulu bir konferans verdi. Sunumun ardından Prof. Dr. Muharrem Özcan'a Rektör Vekili Prof. Dr. İsa Gökçe tarafından teşekkür belgesi ve hediye takdimi yapıldı. Daha sonra Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Bekir Süha Parlaktaş tarafından üniversitede 30 yılı aşan ve tarım öğretimine katkılarından dolayı Prof. Dr. Naif Geboloğlu, Prof. Dr. Sedat Karaman ve Prof. Dr. Güngör Yılmaz’a teşekkür belgesi ve plaket takdim edildi.

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