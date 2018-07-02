Tarım aletinden elektrik akımına kapılan kadın öldü

Ünsal YÜCEL/EDİRNE,()-EDİRNE'de, eşi ile birlikte helezon isimli tarım aleti ile araca buğday yükledikleri esnada, raylı makinenin üzerinde kaçak elektrik oluşması sonucu akıma kapılan F.Ş. adlı kadın (73) hayatını kaybetti.

Olay, merkeze bağlı Korucu köyünde meydana geldi. Köyde, eşi ile birlikte helezon isimli tarım aleti ile araca buğday yükledikleri esnada, raylı makinenin üzerinde kaçak elektrik oluşması sonucu akıma kapılan F.Ş. ağır yaralandı.

F.Ş., çağrılan ambulansla hastaneye götürüldüğü sırada sağlık görevlilerinin tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. F.Ş.'nin cesedi, otopsi için Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna konuldu. Jandarmanın olayla ilgili soruşturması sürüyor.