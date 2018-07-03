Tarım alanları suya doyacak

MERSİN, () - MERSİN Büyükşehir Belediyesi, geride kalan 3 yılda dağıttığı 420 bin 301 metre sulama borusunu yıl sonuna kadar 515 bin 171 metreye çıkaracak, kentteki tarım alanları suya doyacak. Belediye bünyesinde kurulan Tarımsal Hizmetler...

Tarım alanları suya doyacak

MERSİN, () - MERSİN Büyükşehir Belediyesi, geride kalan 3 yılda dağıttığı 420 bin 301 metre sulama borusunu yıl sonuna kadar 515 bin 171 metreye çıkaracak, kentteki tarım alanları suya doyacak.
Belediye bünyesinde kurulan Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı; su depolama havuzu, elektro pompaj sulama tesisi, mevcut boru döşeme ve kaynak yapımı işi kapsamında 25 adet sulama tesisini tamamlayarak çiftçilerin hizmetine sundu. 3 yılda 13 ilçe genelinde dağıtılan toplam 420 bin 301 metre sulama borusu ile çorak arazilere can suyu akarken, 2018 yılında da 94 bin 870 metre sulama borusunun dağıtıma başlandı.
4 yıl sonunda dağıtılan toplam sulama borusu 515 bin171 metreye ulaşacak. Sulamama yapılamayan 161 bin 408 dekar arazi, böylelikle suya kavuşmuş olacak.

(FOTOĞRAFLI)

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