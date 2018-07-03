MERSİN, () - MERSİN Büyükşehir Belediyesi, geride kalan 3 yılda dağıttığı 420 bin 301 metre sulama borusunu yıl sonuna kadar 515 bin 171 metreye çıkaracak, kentteki tarım alanları suya doyacak.

Belediye bünyesinde kurulan Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı; su depolama havuzu, elektro pompaj sulama tesisi, mevcut boru döşeme ve kaynak yapımı işi kapsamında 25 adet sulama tesisini tamamlayarak çiftçilerin hizmetine sundu. 3 yılda 13 ilçe genelinde dağıtılan toplam 420 bin 301 metre sulama borusu ile çorak arazilere can suyu akarken, 2018 yılında da 94 bin 870 metre sulama borusunun dağıtıma başlandı.

4 yıl sonunda dağıtılan toplam sulama borusu 515 bin171 metreye ulaşacak. Sulamama yapılamayan 161 bin 408 dekar arazi, böylelikle suya kavuşmuş olacak.



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