Tarık Buğra, doğumunun 100'üncü yılında Akşehir’de anıldı     

AKŞEHİR Belediyesi, Türk edebiyatının önemli isimlerinden biri olan Tarık Buğra, doğumunun 100’üncü yılı için anma töreni düzenledi.Şehit Ömer Halisdemir Kültür Merkezi’ndeki panel öncesi ‘Akşehir Tarık Buğra Halk Kütüphanesi’ olarak ismi değiştirilen ilçe halk kütüphanesinin açılış töreni de gerçekleştirildi.Kütüphanenin açılışında konuşan Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayımları Daire Başkanı Sedat Akçakoyunluoğlu “Tarık Buğra’nın memleketinde olmanın gönencini duyuyorum. Genç bir insanken Tarık Buğra’nın eserlerini okuyarak yetişmiş bir kişi olarak onun gezdiği yerlerde, eserlerini anlattığı yerlerde olmanın sevincini hissediyorum.''dedi.Yazar Tarık Buğra’nın eşi Hatice Bilen Buğra’da yaptığı konuşmada “Değerlerimizin kıymetini bilmek bize kazandırır. Bunu sadece Tarık Buğra için söylemiyorum edebiyatımızın bütün yazarları için söylüyorum. Eğer kıymetini bilirsek hepimiz kazanırız.''dedi.Panelde konuşan Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya da şunları söyledi:''Osmancık, İbişin Rüyası, Yağmur'u Beklerken, Küçük Ağa ile gönlümüzün en mutena köşesinde yerini alan, eserlerinde buram buram Anadolu’nun, Akşehir’in izlerini bulduğumuz Tarık Buğra, edebiyat tarihimizin en önemli romancılarındandır. Eserlerindeki güçlü tahlilleri, muazzam tasvirleri, mükemmel Türkçesi ve sağlam üslubuyla çok geniş bir okuyucu kitlesine ulaşmıştır. Romanlarından, sinemaya aktarılan filmleri O’nu Türk Edebiyatı’nın en çok tanınan, okunan ve sevilen isimleri arasına katmıştır. Çok iyi bir yazar olan Tarık Buğra, asil duruşu ve onurlu tavrıyla bir başka ifadeyle yerli ve milli duruşuyla gönlümüze taht kurmuştur. Böylesine önemli bir kültürel değerimiz olan Tarık Buğra’nın adını ve eserlerini yaşatmak ve O’nu yeni nesillere tanıtmak; Akşehir Halkı adına Akşehir Belediyesi olarak bizim boynumuzun borcudur” dedi.