Tarihi Şebinkarahisar Kalesi ışıklandırılacak

Gülsen AKYOL MUTLU/ŞEBİNKARAHİSAR(Giresun),()-GİRESUN Şebinkarahisar’da bulunan tarihi Şebinkarahisar Kalesi, ışıklandırılarak çevre düzenlemesi yapılacak.

Şebinkarahisar’ın en önemli simgelerinden biri olan Şebinkarahisar Kalesi ışıklandırılarak, çevre düzenlemesi yapılacak. İlçenin tarihi varlıklarına değer vererek turizm hareketliliğinin sağlanması amacıyla başlatılacak çalışmayla, kale etrafında bulunan alanlar düzenlenerek, ışıklandırma yapılacak. Şebinkarahisar kaymakamı Taner Tengir, kale çevresini bakımlı hale getirmek için ellerinden gelen her şeyi yapacaklarını söyledi. Tengir, “Tarihi Şebinkarahisar Kalesi ilçenin simgesidir. En kısa sürede buranın belediyemiz ile işbirliği yaparak ışıklandırılmasını sağlayacağız. Bu çalışmayı hızlandıracağız, kale çevresinin ise bakımlı hale gelmesi için çalışmalarımıza devam edeceğiz. İlçenin tarihi varlıklarına değer vererek turizm hareketliliğinin sağlanması ilçenin gelişmesi için önemli rol oynamaktadır. İlçede var olan Dikmentepe ye de seyir tepesi kazandırılması için proje çalışmalarını değerlendireceğim. Gün batımı ve gün doğumunun bu tepeden seyir edilmesi şehre ve turizme ayrı bir değer kazandıracaktır" dedi.

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