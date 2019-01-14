Tarihi ‘Patrik Konağı’ Erdek tarihine ışık tutuyor

BALIKESİR’in Erdek ilçesinde bulunan Patrik Konağı, tarihi yapıtları en önemlilerinden biri olarak dikkatleri çekiyor.

Tarihi ve arkeolojik değerleri açısından zenginliği ile göz kamaştıran eski uygarlıkların beşiği olarak bilinen Erdek’in Ayındırya Bölgesi’nde bulunan tarihi Patrik Konağı’nda İstanbul patriklerinin 245’incisi olup 1860-1863 ve 1873-1878 tarihleri arasında iki kez patrik olan 2. İoakeim, tarihi kayıtlara göre, Kyzikos Metropoliti olarak görev yaparken 1863 yılında istifa ederek, Ayios Andreas bölgesi olarak bilinen yerde yaptırdığı bu konakta oturdu. Yıllar sonra mübadele yoluyla bu konağın sahibi olan Agah Ömer Bey’in varislerinin mülkiyetine geçen Patrik Konağı, Ortodoks dünyasının dikkatini çekerken, yabancı turistlerin de ilgi odağı oldu.

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