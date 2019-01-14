Tarihi okul tarihi kültüre ev sahipliği yapıyor

KIRIKKALE'nin Keskin ilçesinde 1908 yılında yapılan, kültür ve sanatın canlı olarak sergilendiği Taş Mektep'de, ilçe kültürünün unutulmaması için programlar düzenleniyor.

Sultan II. Abdulhamid tarafından Keskin ilçesine kız mektebi olarak yaptırılan ve geçtiğimiz yıl restorasyon çalışması tamamlanan Keskin Taş Mektep kapılarını halka açtı. Taş Mektep'in kapılarının halka açılmasının ardından geçtiğimiz yıl düzenlenen programlar bu yılda devam ediyor. Keskin Sıla gecesi olarak düzenlenen geceye vatandaşlar ve Keskin dışında yaşayan iş insanları yoğun katılım gösterdi. Keskin kültürünün yaşatılması için bir araya gelen iş insanları, eski Keskin günlerini ve Keskin'in tarihi üzerine sohbet etti. Sohbetin ardından ise Keskin'in önde gelen sanatçıları aynı zamanda Kültür ve Turizm Bakanlığın ses sanatçıları 'Taşan kardeşler' Keskin yöresine ait müzikleri ile katılımcılara unutulmaz bir gece yaşattı. Birçok medeniyete ev sahipliği yapmış Keskin'in değerlerine, simgelerine sahip çıktıklarını belirten saz sanatçılarından Duran Taşan, "Altı kişilik usta öğretici ekibi ile Taş Mektep'de Keskin'in tarihinin ve yöremizin halk ozanlarından Hacı Taşan, Neşet Ertaş'ın unutulmaması için çalışıyoruz. Bu tür etkinlikler ile Keskin'de sosyal faaliyetleri artırmak için elimizden gelini yapıyoruz" dedi.

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