Tahsin AYDIN/BURSA,()-BURSA'NIN Mudanya Belediyesi, tarihi, doğal ve kentsel SİT alanına sahip turizm değerlerinden biri olan Kumyaka Mahallesi’nde cadde ve sokakları yenileme çalışmalarına başladı. Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz, “Tarihi mahalleler kimliğine uygun olarak yaşatılacak” dedi.

Mudanya'nın daha yaşanabilir ve sağlıklı bir kent olması noktasında hizmetlerini aralıksız sürdüren Mudanya Belediyesi,Kumyaka Mahallesi’nde cadde ve sokaklarda yenileme çalışmalarına başladı. Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinin çalışmalarını yerinde inceleyen Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz, bozulmamış doğal güzelliği ve eski Rum evleriyle görülmesi gereken önemli mahallelerden biri olan Kumyaka’nın, kesme taş sokaklarıyla eski güzelliğine kavuşacağını söyledi.

Kentsel SİT alanı olan Kumkaya Mahallesi’nde Anıtlar Kurulu’nun onayının ardından çok hızlı bir şekilde çalışmalara başladıklarını hatırlatan Başkan Türkyılmaz, “Kumyaka Mahallesi 10,11,12,13,14,15,16,28,35,47 No’lu sokaklar içerisinde sert zemin döşemesi geçmişteki gibi, tarihi dokusuna uygun bir şekilde yapılacak. Yaklaşık 10 bin metrekare döşenecek olan granit ve bazalt küp taşlardan oluşan sokakların yanı sıra 12. Sokağı bağlayan bir meydan düzenlenmesiyle de revize edilecek. Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerimiz dur durak bilmeden çalışıyor. Mudanya’nın tarihi ve doğasıyla yaşayan mahallesi Kumyaka, kimliğine uygun bir şekilde geleceğe taşınacak” diye konuştu.

Kumyaka Mahalle Muhtarı Ramiz Batmaz ise Başkan Türkyılmaz ve ekibine yapılan çalışmalardan dolayı teşekkür etti.

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