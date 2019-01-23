Tarihi mahallede altyapı çalışması

ANTALYA, () - ANTALYA Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel Müdürlüğü, Alanya'nın tarihi Hisariçi Mahallesi'ndeki kanalizasyon sorununu çözmek için çalışma başlattı.

Alanya'nın tarihi mahallesi Hisariçi'nde yaklaşık 3 km uzunluğunda hat, 4 terfi merkezinin yapımı için geçen yıl başlatılan çalışmalar devam ediyor. Turizm sezonu nedeniyle ara verilen çalışmalar, sezonun bitmesiyle birlikte yeniden başladı. Hisariçi Mahallesi'nde kanalizasyon çalışmaları 2019 turizm sezonu öncesi tamamlanarak hat devreye alınacak.

Mahalle Muhtarı Mustafa Bayrak, “Alanya Kalesi surları içinde yer alan tarihi mahallemizin yıllardır süre gelen alt yapı sorunu vardı. Her tarafı tarihi dokuyla kaplı mahallemizde altyapı çalışması yapmak için birçok kurumdan izin almak gerekiyordu. Büyükşehir Belediye Başkanımız Menderes Türel devreye girdi ve gerekli izinleri aldı. Bu nedenle yıllarca yapılamayan altyapı çalışmaları başlatıldı" dedi.

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