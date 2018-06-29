Tarihi Kozan Kalesi ziyaretçilerini bekliyor

TARİHİ Kozan Kalesi ve çevresi, yaz aylarında ilgi odağı olmaya devam ediyor. Yerli ve yabancı turistler, kale ziyaretlerinin ardından eşsiz Kozan manzarası eşliğinde ilçenin yöresel tatlarının başında bulunan menengiç kahvesi içme fırsatını da ihmal etmiyor.

Yaz aylarında Kozan'daki tarihi noktalara ve mekanlara ziyaretlerin arttığına dikkat çeken Kozan Belediye Başkanı Musa Öztürk tarih turizmine ilgi duyanları Kozan'a davet etti.

Kozan Kalesi'nin tarih koktuğuna dikkat çeken Başkan Öztürk, tarihin geçmişini görmek ve anlamak isteyenlerin ömürlerinde en az bir defa medeniyetler şehri Kozan'ı gezmeleri gerektiğini ifade etti. Öztürk, yaz mevsiminin gelmesiyle birlikte sıcaktan bunalan birçok vatandaşın serin mekanlarda zamanını geçirdiğini aktararak, "Son yıllarda ilgi görmeye başlayan tarihi Kozan Kalemiz ve etekleri, serinlemek isteyen vatandaşlarımızla dolup taşmaktadır. Kozan Kalesi'ne çıkan vatandaşlarımız Kozan manzarası eşliğinde menengiç kahvesi de içmeyi ihmal etmiyorlar elbette. Öte yandan, binlerce yıllık tarihe sahip olan ilçemiz bölgemizde Tarsus'tan sonra en eski tarihe sahiptir. Son yıllarda hayata geçirdiğimiz projelerimiz sayesinde ilçemizdeki tarihi alanlarımızın ve mekanlarımızın değerleri ortaya çıkmaktadır. Projeler kapsamında hazırladığımız gezi rehberimiz ile birlikte tanıtım filmlerimiz sayesinde ilçemize dışarıdan turist gelmeye başlamıştır. Bu ve bunun gibi gelişmeler bizleri mutlu etiği kadar ilçe ve bölge esnafımızı da mutlu etmektedir" dedi.

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