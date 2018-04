Tarihi konak GKV sanat şöleni ile renklendi

GAZİANTEP,() - GKV Özel Okulları Sanat Kulübü öğrencileri 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında tarihi Cenani Konağında gerçekleştirdikleri Sanat Şöleni ile tarihi konağa adeta renk kattı.

Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okulları Sanat Kulübü tarafından 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında düzenlenen Sanat Şöleninde sanatın bütün dalları canlı performans olarak uygulanarak öğrencilerin sanat dolu bir gün yaşaması sağlandı. GAÜN Rektör Danışmanı Doç. Dr. Ayhan Doğan GKV Özel Okulları Genel Müdürü Müfit Taşlıyar ve Genel Müdür Yardımcıları İsmet Tiryaki ve Can Hoşcan’ın da katıldığı Sanat Şöleninde GKV Özel Okullarının çeşitli kademelerinde eğitim görmekte olan 97 öğrenci görev aldı. Görsel Sanatlar Öğretmenlerinin rehberliğinde öğrenciler mozaik, ebru sanatı, mandala, modelaj, seramik, tasarım ve filografi atölyelerinden oluşan canlı performanslarıyla Cenani Konağının tarihi atmosferi ile sanatın çeşitliliğini bir araya getirerek adeta görsel şov yaptı. Sanat Şöleninde GKV Özel Liseleri ve Ortaokulu öğrencilerimiz filografi tekniğini kullanarak Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve GKV Özel Okullarının kurucusu Merhum Cemil Alevli’nin portrelerini tasarladı.

GKV’li öğrencilerin tarihi bir mekanı seçerek sanatsal faaliyetlerini bu mekanda canlı performans olarak gerçekleştirmelerinden dolayı duydukları memnuniyeti dile getiren GKV Özel Okulları Genel Müdürü Müfit Taşlıyor “Kurumlarımızda sanatsal etkinlikler en az eğitim kadar önemli olup öğrencilerimizin sanatsal alandaki yeteneklerini tespit eden öğretmenlerimiz yetenekleri doğrultusunda gelişebilmeleri için her türlü destek ve çabayı sarf etmektedir. Bugün kurum genelinde eğitim öğretim faaliyetleri gösteren bütün okullarımızın öğrencilerinden oluşan Sanat Kulübümüzün bu etkinliği hepimizi duygulandırmıştır. Unutulmaya yüz tutmuş birçok sanat dalının da yeniden canlandırılması ve yeni nesillere tanıtılması çok önemli bir çalışmadır. Emeği geçen Görsel Sanatlar Zümresi Zümre Başkanımız Hayal Akman Bazoğlu, görsel sanatlar zümresi öğretmenlerimiz Emine Korkmaz, Serpil Ertem, Melek Kaman Aslan ve Şeyma Arslan, öğrencilerimizi ve velilerimizi kutluyorum” dedi.

Tarihi Cenani Konağında düzenlenen Sanat Şöleninde sanatın bütün dallarının canlı performans olarak uygulandığını ifade eden GKV Özel Okulları Görsel Sanatlar Zümre Başkanı Hayal Akman Bazoğlu “Eğitim öğretim yılı boyunca Sanat Kulübümüzde öğrencilerimize bir çok sanatın uygulanma şekli hakkında bilgiler vererek onlarla bir çok esere imza attık. Görsel Sanatlar Zümremiz öğretmenleri, Emine Korkmaz, Serpil Ertem, Melek Kaman Aslan ve Şeyma Arslan rehberliğinde bugün kulüp öğrencilerimizle birlikte 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında bir Sanat Şöleni gerçekleştiriyoruz. Mekan olarak kentimizin göz bebeği bir anıtsal yapı olan Cenani Konağını seçtik. Buradaki tarihi atmosfer sanat ile birleşerek ortaya güzel görüntüler çıktı. Etkinliklerimiz süresince bizleri yalnız bırakmayan GAÜN Rektör Danışmanı Doç. Dr. Ayhan Doğan, GKV Özel Okulları Genel Müdürü Müfit Taşlıyar ve Genel Müdür Yardımcıları İsmet Tiryaki ve Can Hoşcan ile görsel sanatlar zümremizde görev alan öğretmenlerimize, değerli velilerimize ve bizlere adeta sanat şöleni yaşata öğrencilerimize teşekkür ediyoruz” dedi.

FOTOĞRAFLI