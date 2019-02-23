Tarihi Kentler Birliği Konya Çalıştayı Yapıldı

KONYA,() - KONYA Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen Tarihi Kentler Birliği Konya Çalıştayı, farklı şehirlerin kültürel mirasın korunması konusundaki deneyimlerini paylaşmalarını sağladı. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Tarihi Kentler Birliği’nin tüm belediye başkanları için bir okul niteliğinde olduğunu belirtti. Şehirleri inşa ederken içinde yaşayan ruhu da korumak ve yaşatmak gerektiğini kaydeden Başkan Altay, yeni dönemde Konya’nın kültür varlıklarının yeniden ortaya çıkarılması için çok önemli çalışmalar yapmayı planladıklarını söyledi.

Tarihi Kentler Birliği (TKB) Konya Bölge Çalıştayı, Konya Valisi Cüneyit Orhan Toprak, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Şanlıurfa Belediye Başkanı ve TKB Başkanı Nihat Çiftçi, Kütahya Belediye Başkanı Kamil Saraçoğlu, Sivas Belediye Başkanı Sami Aydın ile çeşitli illerden belediye yöneticilerinin, akademisyenlerin ve uzmanların katılımıyla yapıldı.

ELİMİZDEKİ DEĞERLERİ ÖNCE TÜRKİYE’YE SONRA DA DÜNYAYA TANITMALIYIZ

Selçuklu Kongre Merkezi’nde düzenlenen çalıştay da konuşan Konya Valisi Cüneyit Orhan Toprak, Selçuklu gibi bir devlete 200 yıla yakın başkentlik yapan bir yerde her tarafından medreseler, külliyeler, camiler fışkırdığını kaydederek, “Sizler gibi bu işe emek vermiş, gönül vermiş insanlar bir araya geldiğinizde biz de bu eserlerimizi layık olduğu şekilde gerektiğinde restore ediyoruz, gerektiğinde tanıtımını yapıyoruz ve gerektiğinde de oralardan istifade ediyoruz. Konya’mıza layık şekilde elimizde bulunan değerleri önce Konya halkına sonra ülkemize sonra da dünyaya yaymamız gerektiğine inanıyorum” şeklinde konuştu.

KONYA GEÇMİŞTEN İTİBAREN ÇOK ÖNEMLİ BİR KÜLTÜR MİRASINA SAHİP

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, TKB’nin tüm belediye başkanları için bir okul niteliğinde olduğunu ifade etti. Hem personelim yetişmesi konusunda hem de projelerin değerlendirilmesi ve ortaya konulması konusunda TKB’nin çok önemli bir iş yaptığına vurgu yapan Başkan Altay, “Bugün tüm şehirlerimizde ortaya çıkan bu güzel işlerin sebebi aslında burada ortaya çıkan birlik ve beraberliktir. Konya bu manada TKB’nin tecrübesinden en çok faydalanan şehirlerden birisidir” ifadelerini kullandı.

GEÇTİĞİMİZ 5 YILDA KONYA MERKEZDE VE İLÇELERDE ÖNEMLİ ÇALIŞMALAR YÜRÜTÜLDÜ

Şehirleri inşa ederken içinde yaşayan ruhu da korumak ve yaşatmak gerektiğini kaydeden Başkan Altay, “Bence Türkiye’deki iki büyük atılımdan birisi herhalde TKB’nin kurulması ve emlak vergilerinden alınan payın tarihi eser restorasyonlarına harcanması. Ama ikinci büyük değişim Büyükşehir Belediye Yasası. Çünkü özellikle il merkezlerimizde çok önemli restorasyon çalışmaları yapılıyor ama taşrada ilçe belediyelerimizin hem mevcut bilgi birikimi hem ekonomik yapısı bunları tekrar ayağa kaldırmaya maalesef yetmiyordu. Konya gibi büyük bir coğrafyada merkezde önemli bir çalışma yapıyorsunuz ama Ereğli’de, Beyşehir’de, Akşehir’de bu çalışmaların bir şekilde koordine edilip yapılması gerekiyordu. Bu geçtiğimiz 5 yılda hem Konya merkezde hem de ilçelerimizde Büyükşehir olarak çok önemli çalışmalar yürütüldü” dedi. Yeni dönemde Konya’nın kültür varlıklarının yeniden ortaya çıkarılması için çok önemli çalışmalar yapmayı planladıklarını belirten Başkan Altay, çalıştaydan çıkacak sonuçların kendileri için kaynak niteliğinde olacağını dile getirdi.

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