Tarihi hamamın restorasyon çalışmalarında sona gelindi

TAVŞANLI Belediyesi tarafından restore edilen Moymul Hamamı'ndaki çalışmalarda sona gelindi.

Moymul Hamamı'nın restorasyon projesindeki ilk etap çalışmada binanın tarihi dokusu duvarlar temizlenerek ortaya çıkartıldı. Çatı, yan duvarlar ve iç kısımlar ince bir işçilikle tamir çalışmaları ise devam ediyor. Çalışmaların 1 ay gibi kısa sürede tamamlanarak Tavşanlı halkının hizmetine hazır hale getirilmesi hedefleniyor.

Tavşanlı Belediye Başkanı Mustafa Güler, bu yapının ilçe halkına sosyal tesis olarak hizmet vereceğini belirterek, "Moymul mahallemizin simgeleşmiş binalarından birisi olan tarihi hamam için Kültür Varlıkları tarafından tescillenen projenin ihalesini yaparak hızlı bir çalışma takvimine girdik. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Genel Teknik Şartnameleri kapsamında restore edilen binamızı 1 ay sonra teslim almayı bekliyoruz. Burayı çok nezih bir ortamda sosyal tesis olarak hizmete açmayı hedefliyoruz. Şimdiden halkımıza hayırlı olsun" dedi.

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