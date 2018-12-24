Tarihi hamam restore ediliyor

BANDIRMA Belediyesi, ilçede bulunan tarihi hamamı yap-işlet- devret modeliyle yapısına uygun şekilde restore ettiriyor. Hamamda yürütülen çalışmaları yerinde inceleyen Bandırma Belediye Başkanı Dursun Mirza, ‘’Dokusu korunarak restorasyonu devam eden tarihi hamamın çalışmalarının 15-20 gün içerisinde tamamlanacağını umuyoruz’’ dedi.

Bandırma’da Santral Kültür Merkezi yanında bulunan ve uzun yıllar ilçe sakinlerine hizmet vermiş tarihi hamamı yap-işlet-devret modeliyle yeniden restore ettirerek ayağa kaldırılıyor. Çalışma kapsamında hamamı ziyaret eden ve yetkililerden bilgi alan Belediye Başkanı Dursun Mirza burada yaptığı konuşmada, “Burası Bandırmamıza uzun yıllar hizmet veren tarihi hamamımız. Belediye hamamı olarak adlandırdığımız bu güzide nostaljik mekanın hizmetlerine devam etmesinden yana tavır aldık. Bu doğrultuda tesise yatırım yapmak isteyen Erhan Yalçın kardeşimize yap-işlet devret modeli ile sözleşme yenileyerek işletmesine olanak sağladık. Dokusu korunarak modern bir şekilde restorasyonu devam eden tarihi hamamın çalışmalarının 15-20 gün içerisinde tamamlayacağız inşallah. Tarihi Bandırma hamamımız işlevine devam edecek ve Bandırmalılara uzun yıllar hizmet verecek. Hayırlı uğurlu olsun” ifadelerini kullandı.

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