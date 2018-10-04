Tarihi ev ve hamamlar restore ediliyor

AFYONKARAHİSAR'ın Sandıklı ilçesinde Selçuklu ve Osmanlı dönemine ait tarihi hamam ile 100 yıllık 2 evin restorasyonunda sona gelindi.Sandıklı Belediyesi tarafından satın alınan Hisar ve Cuma mahallelerinde bulunan yaklaşık 100 yıla yakın tarihe sahip olduğu tahmin edilen iki evin geçen yıl ekim ayında restorasyon çalışmalarına başlandı. Yine Hamamönü Cami yanında bulunan ve Sandıklı Belediyesi tarafından kamulaştırılan Selçuklu ve Osmanlı dönemine ait hamamın da geçen aylarda restore çalışmaları başlatıldı. Tarihi hamam ve evlerin restore çalışmalarında sona yaklaştı.Çalışmaları inceleyen Belediye Başkanı Mustafa Çöl, "İlçemize yapmış olduğumuz hizmetlerin yanında tarihimize sahip çıkmanın en önemli görevlerden birisi olduğunu düşünüyorum. Sandıklı tarihte pek çok tarihi olaya ev sahipliği yapmış, adını birçok alanda sayısız kere duyurmuş, tarihi uzun zaman öncelere dayanan bir kültür hazinesidir. Gerek tarihi yapıları gerekse bölgenin parlayan yıldızı olması sebebiyle tarihi yapılarımızı gün yüzüne çıkararak vatandaşlarımızın kullanımına sunmak en büyük amaçlarımızdan birisi olmuştur. Bu amaçlar doğrultusunda yapılan tarihi konaklarımız ve tarihi hamamımızı bir kültürel miras olarak görerek ilerleyen kuşaklara hediye olarak bırakmak istiyoruz" dedi.

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