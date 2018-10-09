Tarihi eserleri satmak isterken yakalandı

Selda Hatun TAN/İZMİT(Kocaeli), () - İZMİT'te, tarihi eserleri satmaya çalışan kişi jandarmanın düzenlediği operasyonla yakalandı. Ele geçirilen ziynet eşyaları Müze Müdürlüğü'ne teslim edildi.

Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, İzmit’te Ç.K.'nın tarihi eser niteliğindeki ziynet eşyalarını satmaya çalıştığını belirledi. Jandarma, Ç.K.'yı takibe aldı. İzmit-Kandıra yolunda düzenlenen operasyonla Ç.K. yakalanarak gözaltına alınırken, yapılan aramada tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen 10 adet ziynet eşyası, 20 adet boncuk ziynet eşyası parçaları, 2 adet mühür ele geçirildi. Eserler Müze Müdürlüğü'ne teslim edildi. Ç.K. ifadesinin ardından tutuksuz yargılanmak üzere savcılık talimatı ile serbest bırakıldı.