Tarihi eser kaçakçısına jandarma baskını

Muammer İRTEM/ BURSA, () - BURSA'nın Kestel ilçesinde, evinde tarihi eser niteliğinde objelerle yakalanan H.Z., ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Derekızık Mahallesi'nde H.Z.'ye ait eve baskın yaptı. Evde yapılan aramada çeşitli dönemlere ait 170 sikke, 1 el yazması kitap, 1 pirinç mühür, 1 yaprak desenli kolye, 1 madeni obje, 4 yüzük, 2 haç kolye, 1 bronş, 6 ok ucu, 32 dönemi tespit edilemeyen belge olmak üzere 219 adet tarihi eser niteliğinde obje ile 1 dedektör ele geçirildi. Tarihi objelere el konulurken, gözlatına alınan H.Z., ifadesinin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

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