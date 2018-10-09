Tarihi eser kaçakçılarına operasyon

Satılmış AKKAŞ/AFYONKARAHİSAR, () - AFYONKARAHİSAR İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri yaptığı operasyonda, tarihi eser kaçakçılığı yaptığı belirlenen 3 kişiyi gözaltına aldı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, tarihi eser satışı yapılacağı ihbarı üzerine bir işyerine baskın yaptı. İşyerinde yapılan aramada 937 adet sikke, 1 adet kulpsuz vazo ve 1 adet kulplu vazo ile gümrük kaçağı olduğu değerlendiren 3 adet elektronik sigara, 85 adet elektronik sigara likiti ele geçirildi. Olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.

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