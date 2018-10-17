Tarihi eser heykel satılmadan ele geçirildi

Enver Fatih TIKIR/BURSA, () - BURSA'nın Gürsu ilçesinde tarihi eser niteliğindeki heykel kaçakçılar tarafından piyasaya sürülemeden ele geçirildi.

Gürsu ilçesi kırsal İğdir Mahallesinde tarihi eser niteliğinde 30 santimetre yüksekliğinde bronz kadın heykelinin piyasaya sürüleceği istihbaratını elde eden jandarma ekipleri olayla ilgili arama çalışması başlattı. Ekipler şüpheli araçlar üzerinde yaptıkları aramada tarihi eser heykel ve bir adet ruhsatsız tabanca ele geçirdi.

Olayla ilgili gözaltına alınan 3 Şüpheli adli makamlarca serbest bırakıldı.