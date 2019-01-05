Tarihi cami yeniden ibadete açıldı



Mithat ÜNAL/ANAMUR(Mersin), () - MERSİN'in Anamur ilçesinde Karamanoğulları döneminde inşa edilen Sultan Alaaddin Camii'nde restorasyon çalışmaları tamamlandı. Tarihi cami Cuma namazı ile ibadete açıldı.

2 yıl süren restorasyonun ardından kılınan ilk Cuma namazında Anamur Kaymakamı Mehmet Kurdoğlu ve Müftü Zeynal Abidin Çınar, cemaatle birlikte saf tuttu. Namazın ardından 1 milyon 300 bin TL'ye mal olan restorasyon hakkında bilgi veren Kaymakam Kurdoğlu, sanatsal çalışmalarla birlikte tutarın 1.5 milyon TL'ye yükselebileceğini söyledi.

Müftü Çınar ise 1261 yılında inşa edilen Sultan Alaaddin Camii'nin ilçedeki en eski cami olduğunu vurguladı.

FOTOĞRAFLI-GÖRÜNTÜLÜ

