Tarihi Antep sokakları hayat buldu

GAZİANTEP Büyükşehir Belediyesi Koruma Uygulama Denetim Büro (KUDEB) Daire Başkanlığı tarafından yürütülen sokak sağlıklaştırma çalışmaları kapsamında Tarihi Antep Sokakları’na olan özlemi dindirdi, şehrin tarihi dokusuna yeniden can verdi.

BİR YIL İÇERİSİNDE 872 METRELİK CEPHE RESTORE EDİLDİ

KUDEB, 2018 yılı içerisinde Kozluca Mahallesi’nde Çitçi, Külhan, Sakıp ve Durdu Çıkmaz sokaklarında 872 metrelik cepheyi restore etti. 120 adet binanın çatısında, sokağa bakan cephelerinde, bahçe duvarlarında, kapılarda, doğramalarda, cumbalarda; 12 adet dükkanın ahşap vitrinlerinde, saçaklarında restorasyon çalışmasını tamamlayan KUDEB, mevcut asfaltı kaldırarak, gelişen teknolojisi doğrultusunda elektrik, telefon, internet, doğal gaz hatları yeniledi, yer altına aldı. Yollar, doğa dostu bazalt taşlarla döşenerek daha sağlıklı bir mahalle alt yapısı oluşturuldu.

SABUN-PEKMEZ MÜZESİ İLE PARA MÜZESİ YAPILACAK

Eyüboğlu Mahallesindeki tescilli taşınmaz kültür varlığı 13 odalı konağın restorasyonu yapıldı, fonksiyonuna uygun 'Konuk Evi' olarak yaşanılan bir mekan haline getirildi. Konuk Evi’nin yanında yer alan Eyüboğlu Konağı’nda restorasyon çalışmaları devam ediyor. Restorasyonun tamamlanmasıyla “Yaşayan Antep Evi” kompleks bir yapı olarak hizmet verecek. Eski Öğretmenevinin, Anadolu Arkeoloji Enstitüsü olarak projelendirildi, proje, Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu tarafından onaylandı. Anadolu arkeolojisinin veri tabanı niteliğindeki enstitü, araştırmacıların hizmetine sunulacak. Arkeoloji dünyasının faydalanabileceği, akademisyenlerin ve öğrencilerin çeşitli araştırmalarını yapabileceği, uluslararası bilimsel yayınların, makalelerin dijital ve basılı olarak yer aldığı Dünya standartlarında bir merkez haline dönüştürülecek. Sabun Han’ın, Sabun-Pekmez Müzesi ile Merkez Bankası’nın Para Müzesi olarak projeleri hazırlandı.

Rumkale’nin turizmde yerini alabilmesi amacıyla “Kıyı ve Çevre Düzenleme Projesi”, “Rumkale Teleferik Projesi” önümüzdeki günlerde hayata geçirilecek. Sam köyündeki Samhan’ın restorasyonu yapılarak Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Sanat ve Meslek Eğitim Kursları (GASMEK) Kültür Merkezi olarak hizmet vermeye başladı. Yavuzeli ilçesinde bulunan Dolmen Kaya Mezarlarının Restorasyonu ve Çevre Düzenlemesi yapılarak kültür rotasına alındı.

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