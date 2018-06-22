Tarihi Amisos Tepesi'nde çıkan yangın korkuttu

Hakan AKGÜN/SAMSUN, () - SAMSUN'da, içerisinde M.Ö. 4'ncü yüzyıla ait mezar, cam, metal ve mermer eserlerin bulunduğu Amisos Tepesi'ndeki ağaçlık alanında çıkan yangın paniğe neden oldu.

Samsun'un İlkadım ilçesi Baruthane Mahallesi'nde bulunan ve içerisinde M.Ö. 4'ncü yüzyıla ait mezar, cam, metal ve mermer eserlerin bulunduğu Amisos Tepesi'ndeki ağaçlık alanında belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Tarihi alana yakın olan bölgedeki dik arazide çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüdü. Alevlere, çok sayıda itfaiye ekibi müdahale etti. Yangın, yaklaşık 1 saat süren çalışmalar sonunda kontrol altına alınarak söndürüldü. Polis yangınla ilgili soruşturma başlattı.



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