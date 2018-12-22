Tarihe Işık Tutmak sergisi Eşrefpaşa Hastanesi'nde

EGE Magazin Gazetecileri Derneği üyesi, fotoğraf sanatçısı Esat Erçetingöz'ün 'Tarihe Işık Tutmak' adlı fotoğraf sergisi İzmir Büyükşehir Belediyesi Eşrefpaşa Hastanesi'nde açıldı.

Serginin açılış kokteyline tedavi için gelen çok sayıda hasta, hasta yakını, hastane yöneticileri, İzmirli fotoğraf sanatçıları, doktor ve hemşireler katıldı. Hastane Başhekimi Dr. Serdar Pedükcoşkun'un 'hoş geldiniz' konuşmasının ardından söz alan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu'nun eşi Dr. Türkegül Kocaoğlu, İzmir Belediyesi'nin 150. yılında, 111'inci yılına giren Eşrefpaşa Hastanesi'nde 279 yıllık Kızlarağası Hanı fotoğraflarının sergilenmesinden duygulandığını belirterek, "Hastanemiz çalışanları ve hastalarımız için olumlu katkıları olacağını düşünüyorum. Emeklerinden dolayı sayın Esat Erçetingöz'e teşekkürler" dedi.

Üç ayda çekilen 1440 fotoğrafın içinden 30 fotoğrafın yer aldığı serginin özelliğini sadece bir tarihi mekana ait detaylardan oluşması olarak niteleyen Esat Erçetingöz, "Osmanlı şerbetleri ve sunumu, hat, minyatür, tezhip ve ebru sanatları, bakır ve değerli taş ustalarının eserleri, Kızlarağası'nın tarihi mekanlarına mistik dokunuşlar, çalışmaların özetini oluşturuyor" dedi. Serginin ilk kez bir hastanede, özellikle de Eşrefpaşa Hastanesi'nde açılmasının kendisi için gurur kaynağı olduğunu söyledi. İzmirli kent araştırmacısı ve şair Cem Seyhun Ünbay da Kızlarağası Hanı'yla ilgili bilgiler verdi. Sergi 21 Ocak 2019 tarihine kadar gezilebilecek.

Mehmet KURT / İZMİR, ()

(01)Nazan-Serdar Pedükçoşkun, Türkegül Kocaoğlu, Esat Erçetingöz

(02)Bayram Köse, Yeşim Şahan

(03)Huriye Yapar, Aykut Fırat

(04)Nalan Yılmaz, Cem Seyhun Ünbay

(05)Banu Değnek, Meral Gezer

(06)Özge Sarıer, Uğur Tahirler, Gamze Evren Çil

(07)Serap Karabaş, Başak Baltacı

08)Fotoğraflardan