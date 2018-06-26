Tarih ve Kültür Karıncaları İş Başında

Ali KADI/NİĞDE,()-NİĞDE Bilim ve Sanat Merkezi Tarih ve Kültür Karıncaları-2 adlı projesi düzenlenen açılış töreninin ardından start aldı.

TÜBİTAK 4004 Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları çağrısı kapsamında, Niğde Bilim ve Sanat Merkezi Sosyal Bilgiler Öğretmeni Ahmet Kılıç’ın yürütücülüğünde, hazırlanan Niğde’nin Tarih ve Kültür Karıncaları-2 adlı proje önerisi 2018 yılında TÜBİTAK tarafından desteklenmesine karar verilen projelerden biri oldu. Proje kapsamında belirlenen 40 öğrenci 1 hafta boyunca Niğde’nin tarihi yerleriniz gezecek kültürü hakkında bilgi sahibi olacak.Niğde Bilim ve Sanat Merkezi Müdürü İsa Aliç, özel yetenekli öğrencilerin geleceğe yön verecek bireyler olarak yetişmelerini sağlamayı amaçladıklarını söyledi. Aliç, "Niğde ilinde öğrenim gören ortaokul öğrencilerinin yaşadıkları şehrin tarihi mekânlarını-kültürel özelliklerini keşfederek tanımaları, merak duygularını harekete geçirip yaşayarak öğrenmeleri, grup çalışmalarına aktif katılmaları, öğrencilerde tarih ve kültür bilinci oluştururken aynı zamanda bunları korumalarıdır. Altı gün sürecek projenin hedef kitlesini Niğde merkez ve merkeze bağlı devlet ortaokullarında öğrenim gören 20 kız, 20 erkek olmak üzere 40 öğrenciden oluşacak. Etkinliklerde farklı öğrenme tür ve yöntemleri seçilerek, her bir öğrencinin öğrenme stiline uygun öğrenme ortamları hedeflenmektedir. Proje sonucunda öğrencilerin tarih ve kültür bilincinin artması, disiplinler arası etkinliklerle kazandıkları becerileri günlük hayatta kullanmaları ve bilime olan bakış açılarının olumlu yönde değişmesi beklenilmektedir."

Güncelleme Tarihi: 26 Haziran 2018, 15:12