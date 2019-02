Tarhan, STK'ları ziyaret etti

MERSİN, () - MERSİN'de, Mezitli Belediye Başkanı ve CHP'nin Belediye Başkan Adayı Neşet Tarhan, sendikaar ile işbirliği ve uyum içerisinde çalışmayı sürdüreceklerini söyledi.

Tarhan, Türk Eğitim-Sen ile Disk-Genel İş Sendikası'nın şubelerini ziyaret etti. Her zaman işçi ve emekçinin yanında olacağını belirten Tarhan, "Sendikal örgütlenmeyi her zaman destekledik. Belediye personellerinin sendikal oluşumlar içerisinde olması herkes için faydalı olacaktır diye düşünüyorum. Sendikamızla dostane ilişkilerimizde var. sendikalar ile işbirliği ve uyum içinde çalışmaya devam edeceğiz. Ülkemizde yaşanan ekonomik krizi en çok hissetten işçilerimiz oldu. Bu yüzden sendikamızla beraber bu konuda ortak noktada buluşarak işçilerimiz için bir sözleşme imzaladık. Benim kapım her zaman tüm işçilerimize ve sendikamıza açıktır" dedi.

Ziyaretlerde ülke gündemine ilişkin fikir alışverişinde de bulunuldu.



