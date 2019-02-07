Tarhan, esnaf temsilcileri ile buluştu

MERSİN, () - MERSİN'de Mezitli Belediye Başkanı ve CHP'nin Başkan Adayı Neşet Tarhan, bünyesinde kurulu 69 meslek odası ve 65 bin üyesiyle kentin en büyük meslek kuruluşu olan Mersin Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği'nin (MESOB) Yönetim Kurulu Toplantısı'na katıldı.

Kentteki 2 bölgede hayata geçirmek istedikleri projelere yönelik talepleri dile getiren MESOB Başkanı Talat Dinçer, "Apartman altlarında görüntü, gürültü ve kimyasal kirlilik yaratan işyerleri ile sanayi sitesini daha modern bir siteye taşımak için yıllarca mücadele verdik ama 1/5 bin ölçekli haritada yer işaretlenmemesi nedeni ile bunu bir türlü hayata geçiremedik. Mezitli'deki sanayi sitesi ve hal kompleksi şehrin içinde kaldı. Ne büyüyebiliyor, ne gelişebiliyor. İnsanlar orayı geçiş yolu olarak kullanıyor. Bunun önüne geçilmeli, sanayi sitesi ve hal kompleksi için yeni yerler belirlenmeli" dedi.

Belediye Başkanı Tarhan ise sorunların birliktelik sağlamadığı için çözülemediğini söyledi. Mezitli'deki sanayi sitesi ve hal kompleksinin merkez içinde kaldığı görüşüne katıldığını dile getiren Tarhan, "Davultepe civarında hazineye ait bir arazi bulunursa sanayi sitemizi oraya taşıyabiliriz. Mevcut sanayideki esnafımızın avantajları var. Tapulu yerleri var. Yeni planda bu ticari yerleri TOKİ'ye verelim, TOKİ bunun karşılığında hazine arazisine sanayi sitesini kursun. Tapu sahiplerine cüzi fiyattan, diğerlerine ise piyasa fiyatlarından satsın. Bunun örnekleri var. Mezitli Belediyesi olarak esnafımızla uyum içerisinde çalıştık. Bu çalışmalarımızı bundan sonra ki süreçte de uyum içerisinde devam ettireceğimize inanıyorum" diye konuştu.

Birçok konunun masaya yatırıldığı toplantıda kentin geleceğine ilişkin hususlarla ilgili fikir alışverişinde bulunuldu.



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