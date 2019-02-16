Tarakçıoğlu'nun 'Gel-Gitler'i sergide

RESSAM İnci Tarakçıoğlu, 11'inci kişisel sergisini İzmir Türk-Amerikan Derneği'nde açtı. İzmir sanat dünyası ve cemiyet hayatının yoğun ilgi gösterdiği sergide, akrilikten hazırlanan 55 tablo büyük beğeni topladı. Tablolarında 4 ayrı teknik kullandığını belirten Tarakçıoğlu, "Eserlerimi yaparken teknik konusunda gel-gitlerim oldu. Kararsız kalınca dört tekniği de uyguladım. Bu nedenle sergimin adı Gel-Gitler" dedi. Yurt dışında da birçok sergi açan ödüllü sanatçı İnci Tarakçıoğlu, 38 senedir resim yaptığını belirterek, bu konuda eğitim verdiğini de vurguladı.
Sanatçının sergisi 1 Mart Cuma akşamına kadar gezilebilecek.
Mehmet KURT / İZMİR, ()
Fotoğraf Parametresi: iTarakcioglu
01) Merve Kahyaoğlu
02) İnci Tarakçıoğlu
03) Şafak-Alas Fişek
04) Türkay-Suna Üst
05) Gamze-Erkan Karadede
06) Sema-Yeşim Alca
07) Pınar Aktepe
08) Dilek Tuna, Sevgi Bayraktaroğlu
09) Rabia Çolak, Şefkat İşlegen
10) Bekir Tanık, Nuran Tanrıverdi, Emin Fetvacı
11-11a-11b) eserler