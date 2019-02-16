Tarakçıoğlu'nun 'Gel-Gitler'i sergide

RESSAM İnci Tarakçıoğlu, 11'inci kişisel sergisini İzmir Türk-Amerikan Derneği'nde açtı. İzmir sanat dünyası ve cemiyet hayatının yoğun ilgi gösterdiği sergide, akrilikten hazırlanan 55 tablo büyük beğeni topladı. Tablolarında 4 ayrı teknik kullandığını belirten Tarakçıoğlu, "Eserlerimi yaparken teknik konusunda gel-gitlerim oldu. Kararsız kalınca dört tekniği de uyguladım. Bu nedenle sergimin adı Gel-Gitler" dedi. Yurt dışında da birçok sergi açan ödüllü sanatçı İnci Tarakçıoğlu, 38 senedir resim yaptığını belirterek, bu konuda eğitim verdiğini de vurguladı.

Sanatçının sergisi 1 Mart Cuma akşamına kadar gezilebilecek.

Mehmet KURT / İZMİR, ()

Fotoğraf Parametresi: iTarakcioglu

01) Merve Kahyaoğlu

02) İnci Tarakçıoğlu

03) Şafak-Alas Fişek

04) Türkay-Suna Üst

05) Gamze-Erkan Karadede

06) Sema-Yeşim Alca

07) Pınar Aktepe

08) Dilek Tuna, Sevgi Bayraktaroğlu

09) Rabia Çolak, Şefkat İşlegen

10) Bekir Tanık, Nuran Tanrıverdi, Emin Fetvacı

11-11a-11b) eserler