Tanrıverdi'den 'Kelebek Olmalıydık' sergisi

RESSAM ve mimar Nuran Tanrıverdi 'Kelebek Olmalıydık' adını verdiği 40. kişisel sergisinde, kız öğrencilerinin eserlerine de yer verdi.

İzmir Ticaret Odası (İTO) Sergi Salonu'nda düzenlenen açılış kokteyline İTO Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener, Gazeteci-Televizyoncu Uğur Dündar, Türkiye Gazeteciler Sendikası (TGS) İzmir Şubesi Başkanı Halil İbrahim Hüner, mimar Ali Veryeri, sanatseverler ile öğrenci olan küçük ressamlar Belis Özbek, İlayda Yörük, Maya Bakioğlu, Selis Gönülal, Selin Veryeri, Tutku Özbayram, Nil Erenel, Ece Semerci, Ela Tijumet ve aileleri katıldı.

34 eserin yer aldığı sergi, 21 Nisan 2018'e kadar açık kalacak.

İZMİR, ()

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